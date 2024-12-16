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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:11
2024-12-16T12:11
2024-12-16T13:08
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм американскую гаубицу М198 и три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий "Запада"