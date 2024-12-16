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Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 16.12.2024 (обновлено: 13:08 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989407202.html
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:11
2024-12-16T13:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм американскую гаубицу М198 и три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Вчера, 12:14
Кроме того, они отразили четыре контратаки подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм американскую гаубицу М198 и три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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