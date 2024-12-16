https://ria.ru/20241216/svo-1989407202.html

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2024

Бойцы "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:11

2024-12-16T12:11

2024-12-16T13:08

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила четыре контратаки, потери противника составили более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили четыре контратаки подразделений ВСУ."Противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155 мм американскую гаубицу М198 и три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/svo-1989408478.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность