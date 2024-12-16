Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 16.12.2024 (обновлено: 12:18 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989407073.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:11
2024-12-16T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
северск
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР."Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241216/poterya-1989358550.html
россия
северск
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, северск, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 345 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР.
"Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке министерства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В США предупредили о серьезном провале, грозящем ВСУ
Вчера, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСеверскКураховоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала