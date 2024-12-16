https://ria.ru/20241216/svo-1989407073.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:11

2024-12-16T12:11

2024-12-16T12:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

северск

курахово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР."Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241216/poterya-1989358550.html

россия

северск

курахово

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, северск, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)