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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 16.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:11
2024-12-16T12:11
2024-12-16T12:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
северск
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro, склад с боеприпасами в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное ДНР."Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241216/poterya-1989358550.html
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вооруженные силы украины, россия, северск, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 345 военных в зоне действий группировки "Юг"