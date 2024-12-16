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"Стервятники": журналист раскрыл, что удерживает Запад на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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21:19 16.12.2024 (обновлено: 21:22 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/stervyatniki-1989557895.html
"Стервятники": журналист раскрыл, что удерживает Запад на Украине
"Стервятники": журналист раскрыл, что удерживает Запад на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
"Стервятники": журналист раскрыл, что удерживает Запад на Украине
НАТО и ЕС пытаются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем не ради "демократии и свободы", а ради собственной выгоды, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:19
2024-12-16T21:22
в мире
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сша
чей боуз
дональд трамп
киев
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. НАТО и ЕС пытаются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем не ради "демократии и свободы", а ради собственной выгоды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Почему они готовы поддерживать мерзкую диктатуру, массово убивающую собственный народ, возглавляемую наркозависимым, грубо коррумпированным бывшим актером? Демократия и свобода здесь ни при чем, а все дело в огромных неиспользованных богатствах Украины, оцениваемых по меньшей мере в 11,5 триллиона долларов", — написал он.По мнению журналиста, весь интерес западных стран, которых Боуз назвал стервятниками, сосредоточен на природных ископаемых: таких, как литий, титан, галлий, уран, никель, кобальт и прочих."Возможно, теперь вы понимаете, почему ЕС, НАТО и их продажные партнеры хотят обезлюдить Украину, сделать ее зависимой от внешней помощи и обанкротить в процессе", — подытожил он.Ранее Washington Post сообщала, что в Киеве надеются убедить Дональда Трампа в том, что Украина — это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене.В то же время Washington Post отметила, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса - запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241216/nato-1989534744.html
https://ria.ru/20241125/tramp-1985675262.html
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в мире, украина, сша, чей боуз, дональд трамп, киев, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Чей Боуз, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
"Стервятники": журналист раскрыл, что удерживает Запад на Украине

Журналист Боуз: Запад поддерживает Украину только из личной выгоды

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. НАТО и ЕС пытаются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем не ради "демократии и свободы", а ради собственной выгоды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Почему они готовы поддерживать мерзкую диктатуру, массово убивающую собственный народ, возглавляемую наркозависимым, грубо коррумпированным бывшим актером? Демократия и свобода здесь ни при чем, а все дело в огромных неиспользованных богатствах Украины, оцениваемых по меньшей мере в 11,5 триллиона долларов", — написал он.
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 19:18
По мнению журналиста, весь интерес западных стран, которых Боуз назвал стервятниками, сосредоточен на природных ископаемых: таких, как литий, титан, галлий, уран, никель, кобальт и прочих.
"Возможно, теперь вы понимаете, почему ЕС, НАТО и их продажные партнеры хотят обезлюдить Украину, сделать ее зависимой от внешней помощи и обанкротить в процессе", — подытожил он.
Ранее Washington Post сообщала, что в Киеве надеются убедить Дональда Трампа в том, что Украина — это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене.
В то же время Washington Post отметила, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса - запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP
25 ноября, 22:25
 
В миреУкраинаСШАЧей БоузДональд ТрампКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
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