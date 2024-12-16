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WP рассказала, зачем США приписывают свержение Асада заслугам Байдена

WP рассказала, зачем США приписывают свержение Асада заслугам Байдена - РИА Новости, 16.12.2024

WP рассказала, зачем США приписывают свержение Асада заслугам Байдена

Администрация США приписывает свержение президента Сирии Башара Асада заслугам президента Джо Байдена, чтобы оправдать политику Вашингтона на Ближнем Востоке и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:21

2024-12-16T15:21

2024-12-16T15:21

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Администрация США приписывает свержение президента Сирии Башара Асада заслугам президента Джо Байдена, чтобы оправдать политику Вашингтона на Ближнем Востоке и отвлечь внимание от критики за гуманитарную катастрофу в Газе, пишет газета Washington Post. "Белый дом рассматривает свержение сирийского президента Башара Асада как повод для оправдания своей политики в Газе и на Ближнем Востоке... В администрации считают, что твердая поддержка Израиля, оказываемая президентом Джо Байденом, и его подход к региону сыграли ключевую роль в событиях, приведших к падению Асада, и могут стать основой для новой эпохи сотрудничества", - говорится в материале. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ключевую роль в этих событиях сыграли региональные игроки, такие как Израиль и Иран, а не действия Вашингтона. "Это как петух, который считает, что рассвет наступает благодаря его пению", - цитирует газета слова вице-президента Middle East Institute Брайана Катулиса. По данным Washington Post, несмотря на падение Асада, кризис в Газе остается не разрешенным. С октября 2023 года погибли более 45 тысяч палестинцев, а около двух миллионов человек остаются в бедственном положении, лишенные гуманитарной помощи из-за блокады Израилем северной части анклава. "Администрация Байдена имела все возможности остановить это, но ничего не сделала", - отмечается в материале. Эксперты также предупреждают, что вакуум власти в Сирии после падения Асада может открыть путь для усиления террористических группировок, таких как ИГ* ("Исламское государство", ИГИЛ, запрещенная в РФ организация). Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, россия, москва, башар асад, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024