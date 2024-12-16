https://ria.ru/20241216/ssha-1989459280.html
США объявили Россию источником постоянной угрозы, заявил Белоусов
США объявили Россию источником постоянной угрозы, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.12.2024
США объявили Россию источником постоянной угрозы, заявил Белоусов
Соединенные Штаты Америки объявили Россию источником "непосредственной и постоянной угрозы", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:47
2024-12-16T14:47
2024-12-16T14:48
сша
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андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки объявили Россию источником "непосредственной и постоянной угрозы", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Как известно, США объявили нашу страну источником "непосредственной и постоянной угрозы", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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сша, россия, андрей белоусов
США, Россия, Андрей Белоусов
США объявили Россию источником постоянной угрозы, заявил Белоусов
Белоусов: США объявили РФ источником непосредственной и постоянной угрозы