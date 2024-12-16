https://ria.ru/20241216/ssha-1989430786.html

Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России

Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России - РИА Новости, 16.12.2024

Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России

Соединенные Штаты Америки пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:45

2024-12-16T13:45

2024-12-16T16:12

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать, заявил президент РФ Владимир Путин."Под предлогом мифической российской угрозы США (ред.) пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать. Тактика очень простая, доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать - тут же пугают все население", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html

сша

россия

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сша, россия, владимир путин