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Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России
Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России - РИА Новости, 16.12.2024
Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России
Соединенные Штаты Америки пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:45
2024-12-16T13:45
2024-12-16T16:12
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать, заявил президент РФ Владимир Путин."Под предлогом мифической российской угрозы США (ред.) пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать. Тактика очень простая, доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать - тут же пугают все население", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
Путин: США пугают народ заявлениями о якобы планирующемся нападении России
Путин заявил, что Запад доводит РФ до красной черты и пугает ею свое население