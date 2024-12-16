https://ria.ru/20241216/sportinfrastruktura-1989480824.html

Власти Подмосковья выделили землю для строительства спортивных объектов

Власти Подмосковья выделили землю для строительства спортивных объектов - РИА Новости, 16.12.2024

Власти Подмосковья выделили землю для строительства спортивных объектов

Спортивная инфраструктура продолжает развиваться на территории Подмосковья. С начала 2024 года власти региона предоставили для этих целей 22 муниципальных... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:29

2024-12-16T15:29

2024-12-16T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спортивная инфраструктура продолжает развиваться на территории Подмосковья. С начала 2024 года власти региона предоставили для этих целей 22 муниципальных земельных участка общей площадью около 19 гектаров. Их отдали в постоянное и безвозмездное пользование. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство имущественных отношений Московской области.Отмечается, что земли передают уже существующим спортивным объектам, а также выделяют для строительства новых учреждений. Так, городской округ Егорьевск получил два земельных участка. Один из них станет универсальной спортивной площадкой в деревне Полбино. На втором благоустроят футбольное поле с естественным покрытием. Оно будет находиться на Фабричной улице в Егорьевске.Еще 4,2 гектара предназначены для строительства трасс спортивной школы "Зубренок" в городском округе Серпухов. На этих участках будут проводить областные и всероссийские соревнования.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)