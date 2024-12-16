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ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:53 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989562139.html
ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта
ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта
Российские Вооружённые Силы развернули вблизи линии фронта дополнительные ремонтные подразделения для оборудования техники и средств защиты, сообщил в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:53
2024-12-16T21:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы развернули вблизи линии фронта дополнительные ремонтные подразделения для оборудования техники и средств защиты, сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Андрей Булыга. "В текущем году развёрнуты дополнительные ремонтные подразделения у нас вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники и средствами защиты", - сказал он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны РФ. Замминистра добавил, что в ходе коллегии глава ведомства Андрей Белоусов поставил задачи по защите объектов хранения материальных средств, то есть арсеналов, складов и баз, а также по ремонту и восстановлению техники. Кроме того, в ближайшее время предстоит завершить войсковые испытания и начать поставки новых предметов полевой формы одежды, рассказал Булыга. Как отметил, в свою очередь, другой замминистра Павел Фрадков, обязательно будут выполнены задачи в части создания инфраструктуры для ВС РФ, в первую очередь, инфраструктуры для обширной программы вооружения. "Верховный главнокомандующий нам поставил основные задачи, это, во-первых, улучшить качество медицинской помощи, конечно же, решение жилищных вопросов", - добавила замминистра Анна Цивилева.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта

Минобороны: у линии фронта развернули дополнительные ремонтные подразделения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы развернули вблизи линии фронта дополнительные ремонтные подразделения для оборудования техники и средств защиты, сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Андрей Булыга.
«
"В текущем году развёрнуты дополнительные ремонтные подразделения у нас вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники и средствами защиты", - сказал он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны РФ.
Замминистра добавил, что в ходе коллегии глава ведомства Андрей Белоусов поставил задачи по защите объектов хранения материальных средств, то есть арсеналов, складов и баз, а также по ремонту и восстановлению техники. Кроме того, в ближайшее время предстоит завершить войсковые испытания и начать поставки новых предметов полевой формы одежды, рассказал Булыга.
Как отметил, в свою очередь, другой замминистра Павел Фрадков, обязательно будут выполнены задачи в части создания инфраструктуры для ВС РФ, в первую очередь, инфраструктуры для обширной программы вооружения.
"Верховный главнокомандующий нам поставил основные задачи, это, во-первых, улучшить качество медицинской помощи, конечно же, решение жилищных вопросов", - добавила замминистра Анна Цивилева.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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