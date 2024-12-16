https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989562139.html

ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта

ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России развернули дополнительные ремонтные подразделения у линии фронта

Российские Вооружённые Силы развернули вблизи линии фронта дополнительные ремонтные подразделения для оборудования техники и средств защиты, сообщил в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:53

2024-12-16T21:53

2024-12-16T21:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы развернули вблизи линии фронта дополнительные ремонтные подразделения для оборудования техники и средств защиты, сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Андрей Булыга. "В текущем году развёрнуты дополнительные ремонтные подразделения у нас вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники и средствами защиты", - сказал он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны РФ. Замминистра добавил, что в ходе коллегии глава ведомства Андрей Белоусов поставил задачи по защите объектов хранения материальных средств, то есть арсеналов, складов и баз, а также по ремонту и восстановлению техники. Кроме того, в ближайшее время предстоит завершить войсковые испытания и начать поставки новых предметов полевой формы одежды, рассказал Булыга. Как отметил, в свою очередь, другой замминистра Павел Фрадков, обязательно будут выполнены задачи в части создания инфраструктуры для ВС РФ, в первую очередь, инфраструктуры для обширной программы вооружения. "Верховный главнокомандующий нам поставил основные задачи, это, во-первых, улучшить качество медицинской помощи, конечно же, решение жилищных вопросов", - добавила замминистра Анна Цивилева.

https://ria.ru/20241216/kollegiya-1989482702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, андрей белоусов