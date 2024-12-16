https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989543989.html

Спецоперация, 16 декабря: за год ВС РФ освободили 189 населенных пунктов

Спецоперация, 16 декабря: за год ВС РФ освободили 189 населенных пунктов - РИА Новости, 16.12.2024

Спецоперация, 16 декабря: за год ВС РФ освободили 189 населенных пунктов

Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:53

2024-12-16T19:53

2024-12-16T19:53

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петер сийярто

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. По его словам, сейчас противник контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек, заявил Белоусов. Министр также сообщил, что продвижение ВС РФ сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки. По его данным, российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников. Сводка МинобороныПодразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1425 человек, следует из сводки военного ведомства. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 540 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. Снижение мобилизационного возраста на Украине преступно, считает ПутинПрезидент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным. Он заявил, что возможное снижение возраста мобилизации не поменяет ситуацию на поле боя. "Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай "Гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Говорить о миротворцах на Украине преждевременноГлава дипломатии ЕС Кая Каллас считает преждевременным обсуждение варианта с отправкой миротворцев на Украину. Она отвечала на вопрос журналистов об идее отправки на Украину европейских миротворцев для возможного поддержания прекращения огня. По ее мнению, сначала "необходимо установить мир", а уже потом говорить о миротворцах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Усилия Венгрии по мирному урегулированиюВенгрия на совете МИД стран ЕС снова заблокировала выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также сообщил, что никто на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине, многие даже были против. Сийярто добавил, что глава МИД Украины Андрей Сибига, участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи, отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Украинская сторона впоследствии утверждала, что не получала предложения о прекращении огня. Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с какими бы то ни было целями, это несет риск эскалации. Случаев дезертирства из ВСУ за год стало почти вчетверо большеСлучаев дезертирства из ВСУ за год стало почти вчетверо больше, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных. Так, число уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство", за 2024 год увеличилось в 3,7 раза, по статье "самовольное оставление части" – в 3,3 раза. Источники британской Financial Times сообщали, что самый высокий уровень дезертирства в рядах ВСУ отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.

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2024

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов: в этом году российскими войсками освобождено 4,5 тысячи квадратных километров Белоусов заявил, что российские военные в ходе СВО в этом году освободили 4,5 тысячи квадратных километров. 2024-12-16T19:53 true PT0M39S

Путин о снижении мобилизационного возраста на Украине Украинские власти снизят мобилизационный возраст, "погонят пацанов на убой", а потом "эти деятели" просто сбегут за границу, считает Путин. 2024-12-16T19:53 true PT0M41S

Пленный военнослужащий ВСУ о преступлениях против мирного населения в Курской области Артур Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание. В его подразделении большинство судимы за тяжкие преступления: убийства, изнасилования. Военнопленный рассказал, как по приказу своего командования расстреливал мирных жителей Курской области. 2024-12-16T19:53 true PT1M30S

Срыв ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении. 2024-12-16T19:53 true PT3M19S

Российский FPV-дрон подбил украинскую десантную лодку у моста под Херсоном Кадры оказались в распоряжении агентства. 2024-12-16T19:53 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, венгрия, владимир путин, вооруженные силы украины, петер сийярто, евросоюз, андрей белоусов