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Подполье оставило без света военные производства в Киевской области - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:24 16.12.2024 (обновлено: 09:48 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html
Подполье оставило без света военные производства в Киевской области
Подполье оставило без света военные производства в Киевской области - РИА Новости, 16.12.2024
Подполье оставило без света военные производства в Киевской области
Участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:24
2024-12-16T09:48
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. &quot;В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию. В результате действий партизан остались без электроснабжения несколько сел&quot;, — сказал он.По его данным, без света остались село Сотниковка, где украинские военные занимают школу и детский сад, село Разумовка, где находится пункт временной дислокации ВСУ, села Ракитное и Червоное, где на территории ферм располагаются производственные цеха по изготовлению деталей для БПЛА. Обесточено и село Майское с цехом сборки беспилотников и складом готовой продукции, который находится рядом с железной дорогой, что упрощает погрузку.Лебедев уточнил, что на восстановление энергоснабжения ушло более двух суток. &quot;Пророссийское подполье заметно активизировалось на Украине. Все меньше граждан поддаются украинской пропаганде и поддерживают бандеровский режим Зеленского. Обычные граждане выходят и, рискуя жизнью, делают все, чтобы приблизить нашу общую победу&quot;, — добавил подпольщик.В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952349.html
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Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области
Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев со ссылкой на коллег.
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киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье оставило без света военные производства в Киевской области

Подполье уничтожило подстанцию, лишив света военные производства под Киевом

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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«

"В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию. В результате действий партизан остались без электроснабжения несколько сел", — сказал он.

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По его данным, без света остались село Сотниковка, где украинские военные занимают школу и детский сад, село Разумовка, где находится пункт временной дислокации ВСУ, села Ракитное и Червоное, где на территории ферм располагаются производственные цеха по изготовлению деталей для БПЛА. Обесточено и село Майское с цехом сборки беспилотников и складом готовой продукции, который находится рядом с железной дорогой, что упрощает погрузку.
Лебедев уточнил, что на восстановление энергоснабжения ушло более двух суток.
«

"Пророссийское подполье заметно активизировалось на Украине. Все меньше граждан поддаются украинской пропаганде и поддерживают бандеровский режим Зеленского. Обычные граждане выходят и, рискуя жизнью, делают все, чтобы приблизить нашу общую победу", — добавил подпольщик.

В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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