https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

Подполье оставило без света военные производства в Киевской области

Подполье оставило без света военные производства в Киевской области - РИА Новости, 16.12.2024

Подполье оставило без света военные производства в Киевской области

Участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:24

2024-12-16T06:24

2024-12-16T09:48

специальная военная операция на украине

киевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Участники сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию. В результате действий партизан остались без электроснабжения несколько сел", — сказал он.По его данным, без света остались село Сотниковка, где украинские военные занимают школу и детский сад, село Разумовка, где находится пункт временной дислокации ВСУ, села Ракитное и Червоное, где на территории ферм располагаются производственные цеха по изготовлению деталей для БПЛА. Обесточено и село Майское с цехом сборки беспилотников и складом готовой продукции, который находится рядом с железной дорогой, что упрощает погрузку.Лебедев уточнил, что на восстановление энергоснабжения ушло более двух суток. "Пророссийское подполье заметно активизировалось на Украине. Все меньше граждан поддаются украинской пропаганде и поддерживают бандеровский режим Зеленского. Обычные граждане выходят и, рискуя жизнью, делают все, чтобы приблизить нашу общую победу", — добавил подпольщик.В ноябре Лебедев сообщал о диверсии на электроподстанции в Черниговской области. Тогда в результате без электроэнергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области остался украинский зенитный ракетный комплекс.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области Участники пророссийского сопротивления оставили без электроэнергии военные производства в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев со ссылкой на коллег. 2024-12-16T06:24 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины