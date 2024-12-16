https://ria.ru/20241216/spetsialisty-1989532673.html
Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров
Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров
России при решении кадрового вопроса нужно ориентироваться на хорошую подготовку специалистов, это должны быть "люди, устремленные в будущее", уверен президент... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:04
2024-12-16T19:04
2024-12-16T19:04
россия
владимир путин
экономика
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России при решении кадрового вопроса нужно ориентироваться на хорошую подготовку специалистов, это должны быть "люди, устремленные в будущее", уверен президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями крупного российского бизнеса в понедельник он обратил особое внимание на подготовку кадров. Страна в этом вопросе не должна отставать ни по количеству, ни по качеству специалистов, подчеркнул президент. "Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, общество
Россия, Владимир Путин, Экономика, Общество
Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров
Путин: при решении кадрового вопроса надо готовить людей, устремленных в будущее