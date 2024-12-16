https://ria.ru/20241216/spetsialisty-1989532673.html

Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров

Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал ориентироваться на хорошую подготовку кадров

России при решении кадрового вопроса нужно ориентироваться на хорошую подготовку специалистов, это должны быть "люди, устремленные в будущее", уверен президент... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:04

2024-12-16T19:04

2024-12-16T19:04

россия

владимир путин

экономика

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России при решении кадрового вопроса нужно ориентироваться на хорошую подготовку специалистов, это должны быть "люди, устремленные в будущее", уверен президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями крупного российского бизнеса в понедельник он обратил особое внимание на подготовку кадров. Страна в этом вопросе не должна отставать ни по количеству, ни по качеству специалистов, подчеркнул президент. "Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее", - добавил Путин.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, общество