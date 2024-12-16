https://ria.ru/20241216/sotskontrakty-1989514465.html
В Подмосковье на открытие бизнеса по соцконтракту выдали 190 млн рублей
В Подмосковье на открытие бизнеса по соцконтракту выдали 190 млн рублей - РИА Новости, 16.12.2024
В Подмосковье на открытие бизнеса по соцконтракту выдали 190 млн рублей
Более 190 миллионов рублей получили с начала года жители Подмосковья по социальному контракту на открытие своего дела, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:47
2024-12-16T17:47
2024-12-16T17:47
новости подмосковья
поддержка бизнеса
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людмила болатаева
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 190 миллионов рублей получили с начала года жители Подмосковья по социальному контракту на открытие своего дела, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В этом году почти 1,5 тысячи жителей нашего региона заключили социальные контракты. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития наших жителей и их самореализации. Социальные контракты помогают не только в финансовом плане, но и позволяют пройти программу обучения, которая может быть полезна начинающим бизнесменам", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что на эту меру поддержки с начала года выплатили свыше 190 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Данные средства реализованы на основные направления: поиск работы, ведение предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства.
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989512710.html
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
В Подмосковье на открытие бизнеса по соцконтракту выдали 190 млн рублей
В Подмосковье около 1,5 тыс жителей заключили соцконтракты в 2024 году
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 190 миллионов рублей получили с начала года жители Подмосковья по социальному контракту на открытие своего дела, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"В этом году почти 1,5 тысячи жителей нашего региона заключили социальные контракты. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития наших жителей и их самореализации. Социальные контракты помогают не только в финансовом плане, но и позволяют пройти программу обучения, которая может быть полезна начинающим бизнесменам", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что на эту меру поддержки с начала года выплатили свыше 190 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей.
Данные средства реализованы на основные направления: поиск работы, ведение предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства.