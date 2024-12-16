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Собянин: Москва лидирует среди регионов по по объему несырьевого экспорта
Собянин: Москва лидирует среди регионов по по объему несырьевого экспорта - РИА Новости, 16.12.2024
Собянин: Москва лидирует среди регионов по по объему несырьевого экспорта
Более половины несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составляет промышленная продукция, а в целом по объему ННЭ столица является лидером среди... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:00
2024-12-16T17:00
2024-12-16T17:11
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более половины несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составляет промышленная продукция, а в целом по объему ННЭ столица является лидером среди всех регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях."Большая часть (экспорта) — 61% — это продукция промышленности: приборы автоматического регулирования, аддитивное оборудование, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура и другие товары. Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и прочие изделия",- написал Собянин.Ключевыми партнерами столицы среди дружественных стран он назвал Белоруссию, Казахстан, Турцию, Китай, Египет, Узбекистан, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.Как подчеркнули в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, виден значительный рост интереса к московской продукции в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, начиная с 2022 года, в том числе, за счет поддержки со стороны центра "Моспром" переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Как отметил директор по маркетингу ГК "Терминальные Технологии" Дмитрий Корниенко,город активно помогает экспортерам в освоении зарубежных рынков."Например, мы приняли участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию, организованной при поддержке "Моспрома". Данная инициатива стала ценным опытом, позволившим провести ряд результативных встреч и заложить основу для перспективного развития партнерских отношений как в регионе Ближнего Востока, так и на международных рынках", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/tinao-1989431252.html
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москва, ближний восток, саудовская аравия, сергей собянин, снг, экспорт, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Сергей Собянин, СНГ, Экспорт, Экономика
Собянин: Москва лидирует среди регионов по по объему несырьевого экспорта
Собянин: более половины ННЭ Москвы составляет промпродукция
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более половины несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составляет промышленная продукция, а в целом по объему ННЭ столица является лидером среди всех регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.
"Большая часть (экспорта) — 61% — это продукция промышленности: приборы автоматического регулирования, аддитивное оборудование, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура и другие товары. Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и прочие изделия",- написал Собянин.
Ключевыми партнерами столицы среди дружественных стран он назвал Белоруссию, Казахстан, Турцию, Китай, Египет, Узбекистан, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.
Как подчеркнули в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, виден значительный рост интереса к московской продукции в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Столичные производители несырьевой неэнергетической продукции, начиная с 2022 года, в том числе, за счет поддержки со стороны центра "Моспром" переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Как отметил директор по маркетингу ГК "Терминальные Технологии" Дмитрий Корниенко,
город активно помогает экспортерам в освоении зарубежных рынков.
"Например, мы приняли участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию, организованной при поддержке "Моспрома". Данная инициатива стала ценным опытом, позволившим провести ряд результативных встреч и заложить основу для перспективного развития партнерских отношений как в регионе Ближнего Востока, так и на международных рынках", - сказал он.