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ЕС введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван
ЕС введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван - РИА Новости, 16.12.2024
ЕС введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван
Европейский союз подготовил санкции за якобы "гибридную деятельность" в отношении 16 граждан России, Грузии и Молдавии, сообщает Польское радио со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:52
2024-12-16T00:52
2024-12-16T00:52
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ВАРШАВА, 16 дек - РИА Новости. Европейский союз подготовил санкции за якобы "гибридную деятельность" в отношении 16 граждан России, Грузии и Молдавии, сообщает Польское радио со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе. "Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России. Черный список пока засекречен", - говорится в сообщении. По информации радио, первая группа, которая попадет под санкции, состоит из 16 человек, большинство из которых россияне, а также представители Молдавии и Грузии. Утверждается, что среди них сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. По данным Польского радио, лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в Европе будут заморожены. Они также не смогут получать финансирование ЕС. Также утверждается, что в санкционном списке есть несколько организаций. Посольство РФ в Германии 2 декабря выразило обеспокоенность искусственно нагнетаемой в стране антироссийской истерией по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг. Посольство РФ в Норвегии, со своей стороны, заявило, что обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны абсурдны, Запад пытается под предлогом борьбы с "российской угрозой" оправдать свои недружественные действия против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие государства.
https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html
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в мире, россия, грузия, молдавия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Грузия, Молдавия, Дмитрий Песков, Евросоюз
ЕС введет санкции против 16 россиян, грузин и молдаван
Польское радио: ЕС введет санкции за против 16 россиян, грузин и молдаван