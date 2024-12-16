https://ria.ru/20241216/slovakija-1989423212.html

Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти

Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти - РИА Новости, 16.12.2024

Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти

Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:22

2024-12-16T13:22

2024-12-16T13:23

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БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики. "Государства-члены Европейского союза поддержали продление исключения для Словакии на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в Чехию на следующие шесть месяцев", - говорится в сообщении ведомства. В МИД отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину. Ранее сообщалось, что срок действия данного исключения, сделанного для Словакии, истек 5 декабря. В середине ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241216/slovakija-1989402429.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988736768.html

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россия, словакия, чехия, владимир путин, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, экономика