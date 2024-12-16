Рейтинг@Mail.ru
Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 16.12.2024 (обновлено: 13:23 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/slovakija-1989423212.html
Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти
Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти - РИА Новости, 16.12.2024
Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти
Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:22
2024-12-16T13:23
россия
словакия
чехия
владимир путин
евросоюз
оон
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_100:213:3183:1947_1920x0_80_0_0_f12469d2990e73a41ed6ed6f21a6b3f9.jpg
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики. "Государства-члены Европейского союза поддержали продление исключения для Словакии на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в Чехию на следующие шесть месяцев", - говорится в сообщении ведомства. В МИД отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину. Ранее сообщалось, что срок действия данного исключения, сделанного для Словакии, истек 5 декабря. В середине ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241216/slovakija-1989402429.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988736768.html
https://ria.ru/20241213/slovakija-1989138381.html
россия
словакия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словакия, чехия, владимир путин, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Словакия, Чехия, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Санкции в отношении России, Экономика
Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти

МИД Словакии продлил разрешение на экспорт продуктов из российской нефти в Чехию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики.
"Государства-члены Европейского союза поддержали продление исключения для Словакии на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в Чехию на следующие шесть месяцев", - говорится в сообщении ведомства.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Словакии более 160 тысяч человек выступили за выход страны из санкций
Вчера, 11:52
В МИД отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину.
Ранее сообщалось, что срок действия данного исключения, сделанного для Словакии, истек 5 декабря.
В середине ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Премьер Словакии предположил, чем закончится конфликт на Украине для Киева
12 декабря, 08:50
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину
13 декабря, 19:25
 
РоссияСловакияЧехияВладимир ПутинЕвросоюзООНСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала