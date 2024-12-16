Словакия продлила разрешение на экспорт продуктов из российской нефти
МИД Словакии продлил разрешение на экспорт продуктов из российской нефти в Чехию
Добыча нефти. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти, продлено еще на шесть месяцев, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики.
В МИД отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину.
Ранее сообщалось, что срок действия данного исключения, сделанного для Словакии, истек 5 декабря.
В середине ноября глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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