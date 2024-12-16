https://ria.ru/20241216/slovakija-1989402429.html

В Словакии более 160 тысяч человек выступили за выход страны из санкций

В Словакии более 160 тысяч человек выступили за выход страны из санкций - РИА Новости, 16.12.2024

В Словакии более 160 тысяч человек выступили за выход страны из санкций

Более 160 тысяч человек в Словакии уже подписали петицию о проведении в стране референдума по выходу страны из европейских санкций против России, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:52

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2024-12-16T11:54

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БРАТИСЛАВА, 16 дек - РИА Новости. Более 160 тысяч человек в Словакии уже подписали петицию о проведении в стране референдума по выходу страны из европейских санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "К сегодняшнему дню уже более 160 тысяч из вас своей подписью ясно заявили: Россия мне не враг", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook*. Ранее Slovenské Hnutie Obrody (Словацкое движение возрождения) инициировало петицию о проведении в республике референдума с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Словакия не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". "Партия DOMOV считает необходимым поддержать эту инициативу с учетом того, что она активно работает над улучшением международных отношений с Россией и длительное время обращает внимание на вредоносный эффект абсурдных санкций, которые были введены в отношении России и которые вредят главным образом национальной экономике Словакии", - говорится в заявлении политического объединения, которое возглавляет Слота. Согласно словацкому законодательству, для того, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988736768.html

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