https://ria.ru/20241216/siyyarto-1989490658.html
Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину
Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину - РИА Новости, 16.12.2024
Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину
Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с какими бы то ни было целями, это несет риск эскалации, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:06
2024-12-16T16:06
2024-12-16T16:39
в мире
украина
россия
венгрия
петер сийярто
дмитрий песков
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b5cdf8f1906fff678fa10dd706621592.jpg
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с какими бы то ни было целями, это несет риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины. Мы вообще считаем чрезвычайно рискованным с точки зрения эскалации отправку военных ЕС на Украину с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_bec1432324214631527f1209052ed1b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину
Сийярто: Венгрия не поддержит отправку военных советников стран ЕС на Украину