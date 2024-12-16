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Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину

Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину - РИА Новости, 16.12.2024

Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину

Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с какими бы то ни было целями, это несет риск эскалации, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:06

2024-12-16T16:06

2024-12-16T16:39

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евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с какими бы то ни было целями, это несет риск эскалации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины. Мы вообще считаем чрезвычайно рискованным с точки зрения эскалации отправку военных ЕС на Украину с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)