https://ria.ru/20241216/siriya-1989564826.html

МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан

МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан - РИА Новости, 16.12.2024

МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан

Москва надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности, говорится в распространенном в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:38

2024-12-16T22:38

2024-12-16T22:39

сирия

россия

москва

русская православная церковь

обострение ситуации в сирии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД России. "Акцентируем, что на территории Сирии в течение многих веков живут вместе мусульмане и христиане, а Дамаск является резиденцией православного патриарха Антиохийского и всея Востока Иоанна Х – главы Антиохийской церкви, поддерживающей сестринское общение с Русской православной церковью", - говорится в документе на сайте МИД РФ. "Надеемся, что Сирия и впредь останется родиной для всех своих граждан, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности", - отмечается в нем.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html

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Наталья Макарова

сирия, россия, москва, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)