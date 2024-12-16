https://ria.ru/20241216/siriya-1989564826.html
МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан
МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан - РИА Новости, 16.12.2024
МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан
Москва надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности, говорится в распространенном в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:38
2024-12-16T22:38
2024-12-16T22:39
сирия
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москва
русская православная церковь
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан, независимо от их конфессиональной принадлежности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД России. "Акцентируем, что на территории Сирии в течение многих веков живут вместе мусульмане и христиане, а Дамаск является резиденцией православного патриарха Антиохийского и всея Востока Иоанна Х – главы Антиохийской церкви, поддерживающей сестринское общение с Русской православной церковью", - говорится в документе на сайте МИД РФ. "Надеемся, что Сирия и впредь останется родиной для всех своих граждан, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности", - отмечается в нем.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, россия, москва, русская православная церковь, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сирия, Россия, Москва, Русская православная церковь, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России надеется, что Сирия останется родиной для всех своих граждан
МИД: РФ надеется, что САР останется родиной для всех сирийцев, разных конфессий