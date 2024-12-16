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Россия выступила за запуск межсирийского диалога - РИА Новости, 16.12.2024
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22:29 16.12.2024 (обновлено: 22:30 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/siriya-1989564346.html
Россия выступила за запуск межсирийского диалога
Россия выступила за запуск межсирийского диалога - РИА Новости, 16.12.2024
Россия выступила за запуск межсирийского диалога
Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:29
2024-12-16T22:30
в мире
россия
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии. "Со своей стороны считаем, что путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254", - говорится в документе. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988360534.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия выступила за запуск межсирийского диалога

МИД России: путь к нормализации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии.
«
"Со своей стороны считаем, что путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254", - говорится в документе.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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В миреРоссияМоскваБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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