https://ria.ru/20241216/siriya-1989564346.html

Россия выступила за запуск межсирийского диалога

Россия выступила за запуск межсирийского диалога - РИА Новости, 16.12.2024

Россия выступила за запуск межсирийского диалога

Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:29

2024-12-16T22:29

2024-12-16T22:30

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии. "Со своей стороны считаем, что путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254", - говорится в документе. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988360534.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)