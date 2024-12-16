Россия выступила за запуск межсирийского диалога
МИД России: путь к нормализации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва считает, что путь к нормализации ситуации в Сирии лежит через запуск межсирийского диалога, говорится в заявлении МИД России по Сирии.
«
"Со своей стороны считаем, что путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254", - говорится в документе.
Песков ответил на вопрос о рисках потери влияния на Ближнем Востоке
10 декабря, 12:31
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00