https://ria.ru/20241216/siriya-1989465926.html
В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией
В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией - РИА Новости, 16.12.2024
В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией
Представители шиитских общин из приграничных с Ливаном деревень вступили в бой с отрядами вооруженной оппозиции, пытавшимися проехать по их территории, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:59
2024-12-16T14:59
2024-12-16T15:40
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БЕЙРУТ, 16 дек — РИА Новости. Представители шиитских общин из приграничных с Ливаном деревень вступили в бой с отрядами вооруженной оппозиции, пытавшимися проехать по их территории, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник в районе Хермель."Жители сирийских деревень (17 пограничных поселений) в районе Кусейр, где проживают шииты-ливанцы, находятся в состоянии повышенной напряженности после того, как начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами "Хайят Тахрир аш-Шам" с другой в поселении Хувейик", — рассказал собеседник агентства.По его словам, посредники из ливанского Хермеля пытаются урегулировать конфликт между двумя сторонами. Отмечается, что старейшины ливанских кланов не ведут переговоры напрямую с руководством сирийской вооруженной оппозиции, для этого задействовали контакты через Турцию и Катар."Около 70 тысяч жителей пограничных сирийских поселений, в большинстве своем из числа шиитских ливанских фамилий, которые владеют на протяжении сотен лет землями там, бежали в районы Баальбек — Хермель", — добавил источник.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html
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в мире, ливан, хермель, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, башар асад
В мире, Ливан, Хермель, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Башар Асад
В Сирии жители шиитских поселений вступили в бой с вооруженной оппозицией
Шииты вступили в бой с вооруженной оппозицией на сирийско-ливанской границе
БЕЙРУТ, 16 дек — РИА Новости. Представители шиитских общин из приграничных с Ливаном деревень вступили в бой с отрядами вооруженной оппозиции, пытавшимися проехать по их территории, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник в районе Хермель.
"Жители сирийских деревень (17 пограничных поселений) в районе Кусейр, где проживают шииты-ливанцы, находятся в состоянии повышенной напряженности после того, как начались боестолкновения людей из кланов Заэйтер и Джаафар с одной стороны и бойцами "Хайят Тахрир аш-Шам" с другой в поселении Хувейик", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, посредники из ливанского Хермеля пытаются урегулировать конфликт между двумя сторонами. Отмечается, что старейшины ливанских кланов не ведут переговоры напрямую с руководством сирийской вооруженной оппозиции, для этого задействовали контакты через Турцию и Катар.
"Около 70 тысяч жителей пограничных сирийских поселений, в большинстве своем из числа шиитских ливанских фамилий, которые владеют на протяжении сотен лет землями там, бежали в районы Баальбек — Хермель", — добавил источник.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад
, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии
на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.