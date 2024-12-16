Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник
Syria TV: Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник
Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV со ссылкой на источники.
"Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне", - заявили источники телеканала.
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В марте 2014 года США приостановили дипломатические отношения с Сирией и работу на территории страны сирийского посольства и консульств.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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