https://ria.ru/20241216/siriya-1989351914.html

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник - РИА Новости, 16.12.2024

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T01:16

2024-12-16T01:16

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник, сообщил телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV со ссылкой на источники. "Завтра состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне", - заявили источники телеканала. В марте 2014 года США приостановили дипломатические отношения с Сирией и работу на территории страны сирийского посольства и консульств. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989235454.html

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в мире, россия, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024