https://ria.ru/20241216/shkoly-1989556272.html

План по строительству школ Тульской области выполнят в срок

План по строительству школ Тульской области выполнят в срок - РИА Новости, 16.12.2024

План по строительству школ Тульской области выполнят в срок

В текущем году в Тульской области план по строительству школ будет выполнен в срок, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:04

2024-12-16T21:04

2024-12-16T21:04

тульская область

тульская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В текущем году в Тульской области план по строительству школ будет выполнен в срок, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что в области завершается национальный проект "Образование". Он содержит комплекс мероприятий по развитию системы образования с общим объемом финансирования более 8,5 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. С 2019 по 2023 годы в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" введено в эксплуатацию шесть новых школ, создано 3,4 тысячи новых мест. Кроме того, 12 декабря была сдана школа в микрорайоне "Юго-восточный". Она откроется уже в следующем учебном году. Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест и включает 44 кабинета, два спортивных, хореографический, гимнастический и актовый залы, информационно-библиотечный центр с зоной IT, уличную спортзону с волейбольной и баскетбольной площадками, места для отдыха и прогулок. До конца декабря будет сдана школа в микрорайоне "Новая Голландия" на 600 мест. Сейчас здание находится в высокой степени готовности. В школе будет спортзал, библиотека, уличная спортивная площадка, сенсорная комната, интерактивный логопедический комплекс и т.д. Здание построено с учетом принципов и требований доступной среды. Школа примет ребят в новом учебном году. Также по нацпроекту "Образование" создан 181 центр "Точка роста", открыто четыре школьных Кванториума. В рамках конкурса "Доброшкола" в 12 государственных организациях для детей с ОВЗ обновлена материально-техническая база мастерских для уроков по "Технологии", оснащены помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. В рамках нацпроекта "Образование" в 2023-2024 годах привлечено 19 педагогов по проекту "Земский учитель".

https://ria.ru/20241214/milyaev-1989240092.html

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тульская область