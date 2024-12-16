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Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 16.12.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:29 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/shapsha-1989481050.html
Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям
Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 16.12.2024
Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал продолжить работу по созданию в регионе условий для комфортной работы НКО и привлекать сотрудников... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:29
2024-12-16T15:29
калужская область
владислав шапша
калужская область
калуга
обнинск
министерство юстиции рф (минюст россии)
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КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал продолжить работу по созданию в регионе условий для комфортной работы НКО и привлекать сотрудников организаций к оказанию помощи населению, в частности, участникам СВО и их семьям. Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник на заседании под руководством губернатора Владислава Шапши обсудили реализацию "дорожной карты" развития некоммерческого сектора в регионе в 2024 году. По словам министра внутренней политики региона Олега Калугина, отмечается тенденция роста числа некоммерческих организаций. Согласно данным управления министерства юстиции РФ по области, в 2022 году в регионе действовало 1569 НКО, в 2023 году – 1573, в 2024 году – 1589 организаций. Из них общественные организации составляют 28,53 %, религиозные организации – 17,66 %, автономные некоммерческие организации – 13,82 % и профессиональные союзы - 10,11 %. Лидерами по числу зарегистрированных НКО остаются Калуга, Обнинск и Боровский район. В 2024 году сумма финансовой поддержки НКО в муниципалитетах области составила более 95 миллионов рублей. "В текущем году к участию в мероприятиях органов власти было привлечено более 200 представителей НКО. Одним из основных стал форум "Сообщество", в декабре состоялся калужский VI гражданский форум", - отметил Калугин. Региональный министр подчеркнул, что важным связующим звеном между государством и обществом является Общественная палата Калужской области. Более чем на 55 % она состоит из руководителей или членов НКО. Областной палатой заключены соглашения с некоммерческими организациями региона и с общественниками Луганской и Донецкой народных республик. Губернатор Владислав Шапша отметил, что НКО в регионе занимаются разными видами полезной деятельности: оказывают услуги в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, широко привлекают к своей работе волонтёров. Губернатор подчеркнул, что правительство региона создает и должно создавать условия для участников некоммерческого сектора в решении актуальных задач. Об этом говорит и президент страны, напомнил губернатор. "Мы вошли в топ-20 по значимости НКО для экономического развития региона. Есть куда стремиться. Динамика последних лет видна, очень важно её сохранить и привлекать некоммерческие организации к оказанию помощи участникам специальной военной операции, их семьям, ветеранам. Без широкой поддержки людей, жителей, организованных в рамках НКО, нам не справиться", - подчеркнул Владислав Шапша. В этой связи губернатор поручил министру внутренней политики Калужской области продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации потенциала некоммерческих организаций региона.
https://ria.ru/20241216/dorogi-1989414590.html
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владислав шапша, калужская область, калуга, обнинск, министерство юстиции рф (минюст россии)
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Обнинск, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям

Владислав Шапша призвал привлекать НКО к оказанию помощи бойцам СВО и их семьям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал продолжить работу по созданию в регионе условий для комфортной работы НКО и привлекать сотрудников организаций к оказанию помощи населению, в частности, участникам СВО и их семьям.
Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области сообщает, что в понедельник на заседании под руководством губернатора Владислава Шапши обсудили реализацию "дорожной карты" развития некоммерческого сектора в регионе в 2024 году.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Калужской области по нацпроекту в 2024 г отремонтировали 128 км дорог
Вчера, 12:44
По словам министра внутренней политики региона Олега Калугина, отмечается тенденция роста числа некоммерческих организаций. Согласно данным управления министерства юстиции РФ по области, в 2022 году в регионе действовало 1569 НКО, в 2023 году – 1573, в 2024 году – 1589 организаций. Из них общественные организации составляют 28,53 %, религиозные организации – 17,66 %, автономные некоммерческие организации – 13,82 % и профессиональные союзы - 10,11 %. Лидерами по числу зарегистрированных НКО остаются Калуга, Обнинск и Боровский район. В 2024 году сумма финансовой поддержки НКО в муниципалитетах области составила более 95 миллионов рублей.
"В текущем году к участию в мероприятиях органов власти было привлечено более 200 представителей НКО. Одним из основных стал форум "Сообщество", в декабре состоялся калужский VI гражданский форум", - отметил Калугин.
Региональный министр подчеркнул, что важным связующим звеном между государством и обществом является Общественная палата Калужской области. Более чем на 55 % она состоит из руководителей или членов НКО. Областной палатой заключены соглашения с некоммерческими организациями региона и с общественниками Луганской и Донецкой народных республик.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что НКО в регионе занимаются разными видами полезной деятельности: оказывают услуги в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, широко привлекают к своей работе волонтёров. Губернатор подчеркнул, что правительство региона создает и должно создавать условия для участников некоммерческого сектора в решении актуальных задач. Об этом говорит и президент страны, напомнил губернатор.
"Мы вошли в топ-20 по значимости НКО для экономического развития региона. Есть куда стремиться. Динамика последних лет видна, очень важно её сохранить и привлекать некоммерческие организации к оказанию помощи участникам специальной военной операции, их семьям, ветеранам. Без широкой поддержки людей, жителей, организованных в рамках НКО, нам не справиться", - подчеркнул Владислав Шапша.
В этой связи губернатор поручил министру внутренней политики Калужской области продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации потенциала некоммерческих организаций региона.
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Школы и детсады отремонтируют в Калужской области по новому нацпроекту
12 декабря, 17:24
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьКалугаОбнинскМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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