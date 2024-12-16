Справка о составе семьи: в каких ситуациях необходима, как получить
© iStock.com / AleksandarNakicСправка о составе семьи
© iStock.com / AleksandarNakic
Справка о составе семьи
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Хотя бы раз в жизни большинству россиян приходилось решать вопрос о том, где взять справку о составе семьи. Ее могли потребовать в различных организациях, например, в военкомате или в суде. Где получить такую справку в 2024 году, можно ли заказать онлайн или в МФЦ, какие документы нужны для оформления и какая информация включена в образец - расскажем в материале РИА Новости.
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Справка о составе семьи
Справка о составе семьи - это официальный документ, составленный по установленному образцу и содержащий информацию о том, сколько человек проживает по указанному в документе адресу, являются ли они родственниками.
Несколько лет назад справка о составе семьи была необходима для получения широкого спектра услуг. Но с 2018 года документ перешел в разряд необязательных, а в том случае, если ведомству необходима информация, оно должно сделать соответствующий запрос самостоятельно.
Тем не менее некоторые организации и структуры продолжают включать справку в перечень документов, необходимых для получения ряда услуг. А значит, информация о том, как получить этот документ, по-прежнему остается актуальной для россиян.
Как выглядит
“Справка о составе семьи представляет собой стандартный бланк, в котором указаны: полное название документа, ФИО заявителя и перечень зарегистрированных по адресу граждан (их ФИО, даты рождения, а также степень родства), адрес места регистрации, - перечисляет Георгий Габолаев, генеральный директор юридической компании "Группа-А". - Помимо этого в документе обязательно должна быть подпись и печать уполномоченного органа”.
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Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Где и как можно использовать
Справку о составе семьи могут потребовать в самых разных ситуациях. Например, при оформлении ряда социальных пособий или субсидий, при получении налогового вычета или оформлении кредита (в том числе - ипотеки), при подаче заявления в учебное или медицинское учреждение, в военкомате (дабы уточнить семейное положение призывника), при операциях с недвижимостью и так далее.
Как получить справку о составе семьи
Если гражданину необходимо предоставить справку о составе семьи, получить ее он может различными способами. Например, лично обратившись в ближайший МФЦ, управляющую компанию или (если такая услуга доступна в его регионе) заказать нужный документ через онлайн-сервисы.
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Куда обращаться
Выдать гражданину справку о составе семьи могут:
- в офисе ближайшего многофункционального центра (или МФЦ). Для многих россиян это самый удобный способ. Предварительно стоит уточнить, доступно ли получение услуги в выбранном отделении;
- на региональном портале госуслуг. Получить справку онлайн могут жители далеко не всех российских регионов, поэтому информацию стоит уточнить заранее. Жители столицы, например, этот документ могут запросить на сервисе mos.ru;
- в управляющей компании или ТСЖ;
- в муниципальных администрациях и других ведомствах.
Необходимые документы
Перечень документов, которые могут понадобиться, зависит от того, какой способ ее получения выберет гражданин. Точный список лучше уточнить в том ведомстве, которое запросило документ.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
“Для получения справки могут потребоваться:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие родственные отношения (например, свидетельства о рождении, браке);
- заявление на получение справки (можно заполнить на месте)”, - перечисляет Юрий Митин, управляющий партнер юридической компании "Интеллектуальная защита".
Если гражданин намерен получать справку не лично, а доверить это своему представителю, то последнему может понадобиться соответствующая доверенность.
Сколько стоит
Оформление справки о составе семьи является бесплатной услугой.
Сроки получения
“Заявление обычно рассматривается в течение 1–3 рабочих дней. При обращении через МФЦ сроки могут быть увеличены до 5 рабочих дней”, - говорит Георгий Габолаев.
Срок может быть увеличен и в том случае, если возникла необходимость в дополнительной проверке той или иной информации.
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Срок действия справки
“Справка о составе семьи не имеет установленного срока действия, но, в зависимости от цели ее использования, могут потребоваться свежие данные. Рекомендуется уточнять требования у организации, куда будет предоставлена справка”, - отмечает Юрий Митин.
Возможные проблемы при оформлении
Несмотря на то, что справка о составе семьи - достаточно стандартный и распространенный документ, при его оформлении все равно могут возникнуть различные сложности. Например, гражданин не предоставил все требуемые для ее получения документы.
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“Среди возможных проблем также могут быть ошибки в данных (всегда тщательно проверяйте правильность ФИО и других сведений перед подачей документов), отсутствие у заявителя регистрации по указанному адресу (в этом случае в выдаче справки может быть отказано), неправильное оформление заявления (из-за этого может возникнуть задержка в получении документа), - разъясняет Георгий Габолаев.
Можно ли получить справку онлайн
Этот способ получения документа доступен жителям некоторых регионов России. Юрий Митин рассказывает, что для этого необходимо:
- Зайти на портал государственных услуг;
- Зарегистрироваться или авторизоваться;
- Найти услугу “Получение справки о составе семьи” и заполнить заявку.
“После обработки запроса справка может быть выдана в электронном виде или отправлена на указанный адрес”, - отмечает эксперт.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Мнение эксперта
“Справка о составе семьи - важный документ, который может понадобиться в различных жизненных ситуациях. Зная, как её получить, какие документы подготовить и куда обращаться, можно значительно упростить процесс оформления”, - говорит Юрий Митин.
“Справка о составе семьи - базовый документ для решения многих бытовых и социальных вопросов. Важно помнить, что ее оформление - бесплатная процедура, и у граждан есть выбор: обратиться в МФЦ, управляющую компанию или воспользоваться онлайн-сервисами. Для минимизации рисков отказа заранее подготовьте все необходимые документы, а при получении справки внимательно проверяйте указанные данные, - рекомендует Георгий Габолаев. - Справка о составе семьи остается важным инструментом для взаимодействия с государственными органами. Используйте современные сервисы, чтобы сэкономить время и избежать очередей”.