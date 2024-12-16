https://ria.ru/20241216/semya-1989507570.html

Справка о составе семьи: в каких ситуациях необходима, как получить

Справка о составе семьи 2024: как получить, образец, документы, сроки

Справка о составе семьи: в каких ситуациях необходима, как получить

Хотя бы раз в жизни большинству россиян приходилось решать вопрос о том, где взять справку о составе семьи. Ее могли потребовать в различных организациях,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:47

2024-12-16T17:47

2024-12-16T17:47

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989513656_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da1ed765c3bde9b1cd2d5f576e7796b2.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Хотя бы раз в жизни большинству россиян приходилось решать вопрос о том, где взять справку о составе семьи. Ее могли потребовать в различных организациях, например, в военкомате или в суде. Где получить такую справку в 2024 году, можно ли заказать онлайн или в МФЦ, какие документы нужны для оформления и какая информация включена в образец - расскажем в материале РИА Новости.Справка о составе семьиСправка о составе семьи - это официальный документ, составленный по установленному образцу и содержащий информацию о том, сколько человек проживает по указанному в документе адресу, являются ли они родственниками.Несколько лет назад справка о составе семьи была необходима для получения широкого спектра услуг. Но с 2018 года документ перешел в разряд необязательных, а в том случае, если ведомству необходима информация, оно должно сделать соответствующий запрос самостоятельно.Тем не менее некоторые организации и структуры продолжают включать справку в перечень документов, необходимых для получения ряда услуг. А значит, информация о том, как получить этот документ, по-прежнему остается актуальной для россиян.Как выглядит“Справка о составе семьи представляет собой стандартный бланк, в котором указаны: полное название документа, ФИО заявителя и перечень зарегистрированных по адресу граждан (их ФИО, даты рождения, а также степень родства), адрес места регистрации, - перечисляет Георгий Габолаев, генеральный директор юридической компании "Группа-А". - Помимо этого в документе обязательно должна быть подпись и печать уполномоченного органа”.Где и как можно использоватьСправку о составе семьи могут потребовать в самых разных ситуациях. Например, при оформлении ряда социальных пособий или субсидий, при получении налогового вычета или оформлении кредита (в том числе - ипотеки), при подаче заявления в учебное или медицинское учреждение, в военкомате (дабы уточнить семейное положение призывника), при операциях с недвижимостью и так далее.Как получить справку о составе семьиЕсли гражданину необходимо предоставить справку о составе семьи, получить ее он может различными способами. Например, лично обратившись в ближайший МФЦ, управляющую компанию или (если такая услуга доступна в его регионе) заказать нужный документ через онлайн-сервисы.Куда обращатьсяВыдать гражданину справку о составе семьи могут:Необходимые документыПеречень документов, которые могут понадобиться, зависит от того, какой способ ее получения выберет гражданин. Точный список лучше уточнить в том ведомстве, которое запросило документ.“Для получения справки могут потребоваться:Если гражданин намерен получать справку не лично, а доверить это своему представителю, то последнему может понадобиться соответствующая доверенность.Сколько стоитОформление справки о составе семьи является бесплатной услугой.Сроки получения“Заявление обычно рассматривается в течение 1–3 рабочих дней. При обращении через МФЦ сроки могут быть увеличены до 5 рабочих дней”, - говорит Георгий Габолаев.Срок может быть увеличен и в том случае, если возникла необходимость в дополнительной проверке той или иной информации.Срок действия справки“Справка о составе семьи не имеет установленного срока действия, но, в зависимости от цели ее использования, могут потребоваться свежие данные. Рекомендуется уточнять требования у организации, куда будет предоставлена справка”, - отмечает Юрий Митин.Возможные проблемы при оформленииНесмотря на то, что справка о составе семьи - достаточно стандартный и распространенный документ, при его оформлении все равно могут возникнуть различные сложности. Например, гражданин не предоставил все требуемые для ее получения документы.“Среди возможных проблем также могут быть ошибки в данных (всегда тщательно проверяйте правильность ФИО и других сведений перед подачей документов), отсутствие у заявителя регистрации по указанному адресу (в этом случае в выдаче справки может быть отказано), неправильное оформление заявления (из-за этого может возникнуть задержка в получении документа), - разъясняет Георгий Габолаев.Можно ли получить справку онлайнЭтот способ получения документа доступен жителям некоторых регионов России. Юрий Митин рассказывает, что для этого необходимо:“После обработки запроса справка может быть выдана в электронном виде или отправлена на указанный адрес”, - отмечает эксперт.Мнение эксперта“Справка о составе семьи - важный документ, который может понадобиться в различных жизненных ситуациях. Зная, как её получить, какие документы подготовить и куда обращаться, можно значительно упростить процесс оформления”, - говорит Юрий Митин.“Справка о составе семьи - базовый документ для решения многих бытовых и социальных вопросов. Важно помнить, что ее оформление - бесплатная процедура, и у граждан есть выбор: обратиться в МФЦ, управляющую компанию или воспользоваться онлайн-сервисами. Для минимизации рисков отказа заранее подготовьте все необходимые документы, а при получении справки внимательно проверяйте указанные данные, - рекомендует Георгий Габолаев. - Справка о составе семьи остается важным инструментом для взаимодействия с государственными органами. Используйте современные сервисы, чтобы сэкономить время и избежать очередей”.

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