https://ria.ru/20241216/schelkunchik-1989505749.html
Новый "Щелкунчик" на льду превратится в высокотехнологичную постановку
Новый "Щелкунчик" на льду превратится в высокотехнологичную постановку - РИА Новости, 16.12.2024
Новый "Щелкунчик" на льду превратится в высокотехнологичную постановку
Сложнейшие декорации, некоторые из которых размером можно сравнить с многоэтажными зданиями, разработаны художниками-постановщиками ледового шоу "Щелкунчик"... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:12
2024-12-16T17:12
2024-12-16T17:12
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сложнейшие декорации, некоторые из которых размером можно сравнить с многоэтажными зданиями, разработаны художниками-постановщиками ледового шоу "Щелкунчик" (0+), сообщает пресс-служба проекта. Специалисты по мультимедийным технологиям создали для шоу уникальные проекции и спецэффекты, а художники по костюмам разработали более 120 индивидуальных костюмов. Как отметили в пресс-службе, любимая новогодняя сказка в новой интерпретации превращается в современную высокотехнологичную постановку, наполненную неожиданными мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и хореографией. В главных ролях в спектакле - многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев (родители Мари и Фрица), Камила Валиева (Крысиная королева), Евгения Тарасова (Мари) и Евгений Морозов (Щелкунчик) и многие другие. Классическая музыка из балета Чайковского дополнена специально написанными современными музыкальными партиями, которые озвучивают известные певцы и актеры. "Я и вся команда NAVKA SHOW осознаем, что постановка "Щелкунчика" — это огромная ответственность. Велик соблазн ответить на вопрос подробно, но хочу сохранить интригу... Конечно, наше главное сокровище — это фигуристы, олимпийские чемпионы, всемирно признанные звезды. Но мы хотим сделать так, чтобы эти драгоценные камни блистали еще ярче благодаря современным технологиям", - приводятся в сообщении слова Татьяны Навки.
https://rsport.ria.ru/20241112/valieva--1983270916.html
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россия, татьяна навка, театр
Россия, Татьяна Навка, Театр
Новый "Щелкунчик" на льду превратится в высокотехнологичную постановку
Ледовое шоу "Щелкунчик" покажут с мультимедийными эффектами и сложными трюками
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сложнейшие декорации, некоторые из которых размером можно сравнить с многоэтажными зданиями, разработаны художниками-постановщиками ледового шоу "Щелкунчик" (0+), сообщает пресс-служба проекта.
Специалисты по мультимедийным технологиям создали для шоу уникальные проекции и спецэффекты, а художники по костюмам разработали более 120 индивидуальных костюмов.
Как отметили в пресс-службе, любимая новогодняя сказка в новой интерпретации превращается в современную высокотехнологичную постановку, наполненную неожиданными мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и хореографией.
В главных ролях в спектакле - многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев (родители Мари и Фрица), Камила Валиева (Крысиная королева), Евгения Тарасова (Мари) и Евгений Морозов (Щелкунчик) и многие другие. Классическая музыка из балета Чайковского дополнена специально написанными современными музыкальными партиями, которые озвучивают известные певцы и актеры.
"Я и вся команда NAVKA SHOW осознаем, что постановка "Щелкунчика" — это огромная ответственность. Велик соблазн ответить на вопрос подробно, но хочу сохранить интригу... Конечно, наше главное сокровище — это фигуристы, олимпийские чемпионы, всемирно признанные звезды. Но мы хотим сделать так, чтобы эти драгоценные камни блистали еще ярче благодаря современным технологиям", - приводятся в сообщении слова Татьяны Навки.