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США расширили санкционный список по России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
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18:15 16.12.2024 (обновлено: 18:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989522027.html
США расширили санкционный список по России и КНДР
США расширили санкционный список по России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
США расширили санкционный список по России и КНДР
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:15
2024-12-16T18:25
сша
россия
экономика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства.Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html
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сша, россия, экономика, министерство финансов сша
США, Россия, Экономика, Министерство финансов США
США расширили санкционный список по России и КНДР

США добавили в санкционный список по России и КНДР 11 физлиц и восемь юрлиц

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства.
Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".
Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.
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