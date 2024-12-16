https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989522027.html
США расширили санкционный список по России и КНДР
США расширили санкционный список по России и КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
США расширили санкционный список по России и КНДР
Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:15
2024-12-16T18:15
2024-12-16T18:25
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР, говорится в обнародованном в понедельник уведомлении американского ведомства.Согласно опубликованному перечню, все фигуранты санкционного списка минфина из числа физлиц – граждане КНДР. Среди компаний, затронутых ограничениями, фигурируют российские ДВ ИНК, "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз" и "Восток Трейдинг".Основания для введения данных ограничений минфин США не приводит.
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сша, россия, экономика, министерство финансов сша
США, Россия, Экономика, Министерство финансов США
США расширили санкционный список по России и КНДР
США добавили в санкционный список по России и КНДР 11 физлиц и восемь юрлиц