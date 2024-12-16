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ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 16.12.2024 (обновлено: 09:19 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/rotatsiya-1989356570.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:23
2024-12-16T09:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что удар по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, был скорректирован с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
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Срыв ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы Центра сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Расчет самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что удар по району сосредоточения ВСУ, расположенному в лесополосе, был скорректирован с помощью беспилотника. Военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров. После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.
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