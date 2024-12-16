https://ria.ru/20241216/rostov-1989421164.html

Молодежный театр в Ростове-на-Дону отметил юбилей

Молодежный театр в Ростове-на-Дону отметил юбилей - РИА Новости, 16.12.2024

Молодежный театр в Ростове-на-Дону отметил юбилей

Молодежный театр в Ростове-на-Дону отметил юбилей фантасмагорией "125 лет. Один день из жизни театра", сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:14

2024-12-16T13:14

2024-12-16T14:15

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

россия

игорь гуськов

аристарх ливанов

анна самохина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989443985_87:303:1048:844_1920x0_80_0_0_4e1154fc0b5f40a9fd48e62698c90c7b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Молодежный театр в Ростове-на-Дону отметил юбилей фантасмагорией "125 лет. Один день из жизни театра", сообщает правительство Ростовской области. "В Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре состоялся юбилейный вечер – фантасмагория "125 лет. Один день из жизни театра"", - говорится в сообщении. По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, текущий год для театра наполнен знаменательными событиями. "В сентябре здесь был открыт 95-й юбилейный сезон, а в декабре исполнилось 125 лет зданию Нахичеванского городского театра, которое стало домом для Ростовского-на-Дону академического молодежного театра", - приводятся в сообщении его слова. Гуськов отметил, что сегодня, как и много лет назад, Молодежный театр хранит верность высоким эстетическим идеалам театрального искусства и одновременно остается современным учреждением культуры, открытым для смелых экспериментов и новаторских художественных решений. В театре на протяжении 125 лет творили выдающиеся режиссеры, актеры и художники, внесшие свой вклад в развитие театральной и культурной жизни страны: Артур Хайкин, Вячеслав Гвоздков, Владимир Чигишев, Аристарх Ливанов, Анна Самохина, Никас Сафронов, Анатолий Васильев, Сергей Жигунов. В настоящее время славу театру приносят заслуженные артисты России Маргарита Лобанова, Николай Ханжаров, Ольга Щелокова, Валерия Искворина, Юрий Филатов. В спектаклях текущего репертуара на сцене блистают Сергей Беланов, Александр Гайдаржи, Светлана Лысенкова, Роман Меринов. Ежегодно Молодежный театр становится участником программы "Культура малой Родины", благодаря чему репертуар пополнили пять спектаклей, в том числе ориентированных на юных жителей региона. Театр является лидером по реализации программы "Пушкинская карта". Только в текущем году спектакли посетили более 5 тысяч юных жителей области. Значительно улучшено техническое оснащение театра, обновлено световое и звуковое оборудование. В 2024 году по нацпроекту "Культура" завершен капитальный ремонт кровли театра. Такая поддержка позволяет создавать комфортные условия для сотрудников учреждения и зрителей.

https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html

https://ria.ru/20241210/asfalt-1988406837.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, россия, игорь гуськов, аристарх ливанов, анна самохина