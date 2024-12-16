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Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 16.12.2024 (обновлено: 13:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/rossiyane-1989431991.html
Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин
Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин
Россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:47
2024-12-16T13:54
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже говорил сегодня об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
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4.7
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Путин: люди добровольно идут на фронт
Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году контракты о военной службе, рассказал Путин.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин

Путин: россияне понимают, за что сражается страна и помогают фронтовикам

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже говорил сегодня об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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