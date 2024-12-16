https://ria.ru/20241216/rossiyane-1989431991.html

Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин

Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россияне понимают, за что сражается страна, заявил Путин

Россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:47

2024-12-16T13:47

2024-12-16T13:54

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже говорил сегодня об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: люди добровольно идут на фронт Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году контракты о военной службе, рассказал Путин. 2024-12-16T13:47 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин