https://ria.ru/20241216/rossija-1989496631.html

Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности

Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024

Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности

Россия сейчас создала гораздо более современные, чем есть у США, ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:32

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия сейчас создала гораздо более современные, чем есть у США, ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в понедельник президент упомянул, что в свое время СССР пошел на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности и американцы сделали то же самое со своими "Першингами". Однако у США кроме ракет средней дальности наземного базирования были еще такие же ракетные системы морского и воздушного базирования, которых не было у Советского Союза, отметил он. "Поэтому мы в известной степени пошли на одностороннее разоружение: потенциальный противник оставил у себя эти системы на море и в воздухе, а мы вообще ничего не получили. Но в наше время, в российское уже время, мы создали гораздо более современные, чем в США, комплексы морского базирования. Это и "Калибры", это "Циркон" - гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования - Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, - свыше 4 тысяч километров. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным", - заявил Путин. Он напомнил и о хорошо зарекомендовавшем себя, очень мощном российском комплексе "Орешник". Президент упомянул, что групповое применение нескольких таких комплексов одновременно сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. "Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения. И это существенный очень элемент при принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241216/putin-1989457242.html

https://ria.ru/20241216/ofitsery-1989480155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, владимир путин