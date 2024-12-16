https://ria.ru/20241216/rossija-1989496631.html
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Россия сейчас создала гораздо более современные, чем есть у США, ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:32
2024-12-16T16:32
2024-12-16T16:32
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия сейчас создала гораздо более современные, чем есть у США, ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в понедельник президент упомянул, что в свое время СССР пошел на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности и американцы сделали то же самое со своими "Першингами". Однако у США кроме ракет средней дальности наземного базирования были еще такие же ракетные системы морского и воздушного базирования, которых не было у Советского Союза, отметил он. "Поэтому мы в известной степени пошли на одностороннее разоружение: потенциальный противник оставил у себя эти системы на море и в воздухе, а мы вообще ничего не получили. Но в наше время, в российское уже время, мы создали гораздо более современные, чем в США, комплексы морского базирования. Это и "Калибры", это "Циркон" - гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования - Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, - свыше 4 тысяч километров. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным", - заявил Путин. Он напомнил и о хорошо зарекомендовавшем себя, очень мощном российском комплексе "Орешник". Президент упомянул, что групповое применение нескольких таких комплексов одновременно сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. "Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения. И это существенный очень элемент при принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241216/putin-1989457242.html
https://ria.ru/20241216/ofitsery-1989480155.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
Путин сравнил российские и американские ракеты средней дальности
Путин: Россия создала более современные ракеты средней дальности, чем у США
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия сейчас создала гораздо более современные, чем есть у США, ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в понедельник президент упомянул, что в свое время СССР пошел на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности и американцы сделали то же самое со своими "Першингами". Однако у США
кроме ракет средней дальности наземного базирования были еще такие же ракетные системы морского и воздушного базирования, которых не было у Советского Союза, отметил он.
"Поэтому мы в известной степени пошли на одностороннее разоружение: потенциальный противник оставил у себя эти системы на море и в воздухе, а мы вообще ничего не получили. Но в наше время, в российское уже время, мы создали гораздо более современные, чем в США, комплексы морского базирования. Это и "Калибры", это "Циркон" - гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования - Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, - свыше 4 тысяч километров. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным", - заявил Путин
.
Он напомнил и о хорошо зарекомендовавшем себя, очень мощном российском комплексе "Орешник". Президент упомянул, что групповое применение нескольких таких комплексов одновременно сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия.
"Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения. И это существенный очень элемент при принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять", - добавил Путин.