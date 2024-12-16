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Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса - РИА Новости, 16.12.2024
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15:58 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html
Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса
Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса - РИА Новости, 16.12.2024
Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса
Информационная поддержка экспортеров должна стать дополнительным инструментом развития экспорта, заявила руководитель пресс-службы Российского экспортного... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:58
2024-12-16T15:58
экономика
россия
екатеринбург
технологии
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Информационная поддержка экспортеров должна стать дополнительным инструментом развития экспорта, заявила руководитель пресс-службы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Елена Якутович на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая открылась 16 декабря в Екатеринбурге."Помощь Российского экспортного центра и центров поддержки экспорта даст компаниям возможность заявить о своих достижениях на внешних рынках, а также способствует вовлечению бизнеса в экспортную деятельность и продвижению экспортной повестки", - приводятся слова Якутович в сообщении РЭЦ."Мы видим запрос на информационную поддержку и стараемся дать нашим клиентам дополнительные возможности для того, чтобы быть увиденными и услышанными, повысить свою узнаваемость в России и за рубежом. Нам есть чем гордиться, и истории успеха экспортеров, особенно небольших, доказывают, что экспорт - это перспективное и интересное направление", - сказала она.Как отметила руководитель пресс-службы РЭЦ, за 10 месяцев 2024 года поддержкой Группы РЭЦ уже воспользовались более 20,4 тысячи компаний. Из них 18 тысяч относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, для которых информационная поддержка особенно важна.Для поощрения активных участников внешнеэкономической деятельности Российский экспортный центр с 2019 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проводит Всероссийскую премию "Экспортер года". Заявить о своих достижениях и принять участие в конкурсе за это время смогли более 5 тысяч уникальных компаний со всей России.Кроме того, информационную поддержку могут получить компании-участницы программы продвижения национального бренда "Сделано в России". С 2025 года программа приобретет федеральный статус.Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта принимают представители 77 региональных центров поддержки экспорта и Группы РЭЦ. На конференции подведут предварительные итоги работы ЦПЭ за год.
https://ria.ru/20241216/msp-1989427592.html
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экономика, россия, екатеринбург, технологии, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Екатеринбург, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Истории успеха экспортеров должны стать инструментом поддержки бизнеса

Елена Якутович сообщила о значимости информационной поддержки экспортеров

© Фото : пресс-служба РЭЦВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Екатеринбурге
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Информационная поддержка экспортеров должна стать дополнительным инструментом развития экспорта, заявила руководитель пресс-службы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Елена Якутович на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая открылась 16 декабря в Екатеринбурге.
"Помощь Российского экспортного центра и центров поддержки экспорта даст компаниям возможность заявить о своих достижениях на внешних рынках, а также способствует вовлечению бизнеса в экспортную деятельность и продвижению экспортной повестки", - приводятся слова Якутович в сообщении РЭЦ.
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"Мы видим запрос на информационную поддержку и стараемся дать нашим клиентам дополнительные возможности для того, чтобы быть увиденными и услышанными, повысить свою узнаваемость в России и за рубежом. Нам есть чем гордиться, и истории успеха экспортеров, особенно небольших, доказывают, что экспорт - это перспективное и интересное направление", - сказала она.
Как отметила руководитель пресс-службы РЭЦ, за 10 месяцев 2024 года поддержкой Группы РЭЦ уже воспользовались более 20,4 тысячи компаний. Из них 18 тысяч относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, для которых информационная поддержка особенно важна.
Для поощрения активных участников внешнеэкономической деятельности Российский экспортный центр с 2019 года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" проводит Всероссийскую премию "Экспортер года". Заявить о своих достижениях и принять участие в конкурсе за это время смогли более 5 тысяч уникальных компаний со всей России.
Кроме того, информационную поддержку могут получить компании-участницы программы продвижения национального бренда "Сделано в России". С 2025 года программа приобретет федеральный статус.
Во Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта принимают представители 77 региональных центров поддержки экспорта и Группы РЭЦ. На конференции подведут предварительные итоги работы ЦПЭ за год.
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