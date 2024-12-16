https://ria.ru/20241216/renkhap-1989354738.html

Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря

Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря - РИА Новости, 16.12.2024

Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря

Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:44

2024-12-16T03:44

2024-12-16T03:54

южная корея

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря, передает агентство Ренхап."Совместная следственная группа вызовет Юна на допрос в среду в рамках расследования дела о военном положении", - говорится в сообщении агентства.Специальная прокурорская группа, занимающаяся расследованием введения Юн Сок Ёлем военного положения 3-4 декабря, сообщила, что в прошлую среду она направила президенту повестку с просьбой явиться в прокуратуру Центрального округа Сеула на допрос в воскресенье в 10 часов утра. Офис президента подтвердил доставку документа, но на допрос Юн Сок Ёль не явился. Прокуратура планирует направить вторую повестку в понедельник.Президент обвиняется в злоупотреблении своей властью при объявлении военного положения в неконституционных и незаконных целях и отдаче приказа военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ёлю уже запретили выезд за границу.Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.

https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html

https://ria.ru/20241215/prezident-1989311205.html

https://ria.ru/20241214/storonniki-1989198587.html

южная корея

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южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, в мире