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Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря - РИА Новости, 16.12.2024
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03:44 16.12.2024 (обновлено: 03:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/renkhap-1989354738.html
Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря
Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря - РИА Новости, 16.12.2024
Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря
Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:44
2024-12-16T03:54
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря, передает агентство Ренхап."Совместная следственная группа вызовет Юна на допрос в среду в рамках расследования дела о военном положении", - говорится в сообщении агентства.Специальная прокурорская группа, занимающаяся расследованием введения Юн Сок Ёлем военного положения 3-4 декабря, сообщила, что в прошлую среду она направила президенту повестку с просьбой явиться в прокуратуру Центрального округа Сеула на допрос в воскресенье в 10 часов утра. Офис президента подтвердил доставку документа, но на допрос Юн Сок Ёль не явился. Прокуратура планирует направить вторую повестку в понедельник.Президент обвиняется в злоупотреблении своей властью при объявлении военного положения в неконституционных и незаконных целях и отдаче приказа военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ёлю уже запретили выезд за границу.Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.
https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html
https://ria.ru/20241215/prezident-1989311205.html
https://ria.ru/20241214/storonniki-1989198587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее, в мире
Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, В мире
Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря

Ренхап: следствие вызовет Юн Сок Еля на допрос 18 декабря

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря, передает агентство Ренхап.
"Совместная следственная группа вызовет Юна на допрос в среду в рамках расследования дела о военном положении", - говорится в сообщении агентства.
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15 декабря, 16:46
Специальная прокурорская группа, занимающаяся расследованием введения Юн Сок Ёлем военного положения 3-4 декабря, сообщила, что в прошлую среду она направила президенту повестку с просьбой явиться в прокуратуру Центрального округа Сеула на допрос в воскресенье в 10 часов утра. Офис президента подтвердил доставку документа, но на допрос Юн Сок Ёль не явился. Прокуратура планирует направить вторую повестку в понедельник.
Президент обвиняется в злоупотреблении своей властью при объявлении военного положения в неконституционных и незаконных целях и отдаче приказа военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ёлю уже запретили выезд за границу.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Президент Южной Кореи не явился на допрос в прокуратуру
15 декабря, 15:21
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все шесть месяцев, отведенных на это по закону.
Обстановка в Сеуле после новостей об импичменте президенту - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Сторонники демократов в Южной Корее отпраздновали импичмент президента
14 декабря, 13:32
 
Южная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной КорееВ мире
 
 
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