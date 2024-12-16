https://ria.ru/20241216/rakety-1989442705.html

Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности

Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности

Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:09

2024-12-16T14:09

2024-12-16T16:04

сша

германия

москва

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989451537.html

сша

германия

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сша, германия, москва, россия, андрей белоусов