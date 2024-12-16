https://ria.ru/20241216/rakety-1989442705.html
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности
Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:09
2024-12-16T14:09
2024-12-16T16:04
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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сша, германия, москва, россия, андрей белоусов
США, Германия, Москва, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности
Ракеты средней дальности США долетят из ФРГ до Москвы за восемь минут