Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 16.12.2024 (обновлено: 16:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/rakety-1989442705.html
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности
Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:09
2024-12-16T16:04
сша
германия
москва
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей Белоусов."В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989451537.html
сша
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, германия, москва, россия, андрей белоусов
США, Германия, Москва, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал об американских ракетах средней дальности

Ракеты средней дальности США долетят из ФРГ до Москвы за восемь минут

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ракеты средней дальности, которые США разместят на территории Германии, смогут долететь до Москвы за восемь минут, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Белоусов: продолжается наращивание боевых возможностей американской системы противоракетной обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
Вчера, 14:33
 
СШАГерманияМоскваРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала