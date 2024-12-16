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ПВО в 2024 году сбила более 27 тысяч беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024
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14:21 16.12.2024 (обновлено: 14:36 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/pvo-1989447300.html
ПВО в 2024 году сбила более 27 тысяч беспилотников
ПВО в 2024 году сбила более 27 тысяч беспилотников - РИА Новости, 16.12.2024
ПВО в 2024 году сбила более 27 тысяч беспилотников
Российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:21
2024-12-16T14:36
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
ПВО в 2024 году сбила более 27 тысяч беспилотников

ПВО в 2024 году сбила 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS и снаряды HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости
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Фрагменты ракет Storm Shadow
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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