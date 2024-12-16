https://ria.ru/20241216/pvo-1989437960.html

Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО

Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:01

2024-12-16T14:01

2024-12-16T14:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции."В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов также отметил положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы.

https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин