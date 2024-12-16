https://ria.ru/20241216/pvo-1989437960.html
Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО
Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:01
2024-12-16T14:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции."В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность", - сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов также отметил положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Белоусов заявил о высокой эффективности российских средств ПВО
Белоусов заявил, что российские средства ПВО показали эффективность в ходе СВО