https://ria.ru/20241216/pvo-1989362854.html

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Дежурные средства ПВО около 7.30 мск сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:06

2024-12-16T08:06

2024-12-16T08:14

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.30 мск сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого декабря около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении двух украинских дронов над регионом.

https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html

брянская область

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область