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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 16.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Дежурные средства ПВО около 7.30 мск сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:06
2024-12-16T08:06
2024-12-16T08:14
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.30 мск сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Шестнадцатого декабря около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении двух украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Минобороны: над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник