https://ria.ru/20241216/putin-1989534281.html

Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин

Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин

Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:14

2024-12-16T19:14

2024-12-16T19:14

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов. "Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил Путин, говоря о том, чего страна хотела бы добиваться в 2025 году. Среди целей он назвал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических, продолжение и введение в действие новых национальных проектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.

https://ria.ru/20241216/putin-1989527557.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин