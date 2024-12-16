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Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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19:14 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989534281.html
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин
Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:14
2024-12-16T19:14
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов. "Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил Путин, говоря о том, чего страна хотела бы добиваться в 2025 году. Среди целей он назвал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических, продолжение и введение в действие новых национальных проектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
https://ria.ru/20241216/putin-1989527557.html
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин

Путин: экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров на рынке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов.
«
"Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил Путин, говоря о том, чего страна хотела бы добиваться в 2025 году.
Среди целей он назвал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических, продолжение и введение в действие новых национальных проектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин: Россия намерена добиться сбалансированного экономического роста
Вчера, 18:34
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир Путин
 
 
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