https://ria.ru/20241216/putin-1989534281.html
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин
Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:14
2024-12-16T19:14
2024-12-16T19:14
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экономика жива не ставкой единой, но и, прежде всего, предложением товаров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов. "Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке, прежде всего", - заявил Путин, говоря о том, чего страна хотела бы добиваться в 2025 году. Среди целей он назвал сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических, продолжение и введение в действие новых национальных проектов для обеспечения технологического роста и развития инфраструктуры.
https://ria.ru/20241216/putin-1989527557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Экономика жива не ставкой единой, заявил Путин
Путин: экономика жива не ставкой единой, но и предложением товаров на рынке