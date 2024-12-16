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Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
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18:45 16.12.2024 (обновлено: 18:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989528972.html
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:45
2024-12-16T18:54
политика
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. "Как обычно, у нас предновогодние встречи происходили, мы в свободном режиме можем обменяться мнениями и постараемся это учесть", - сказал Путин во время встречи в понедельник.Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.
https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html
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политика, россия, владимир путин, экономика
Политика, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме

Путин на встрече с бизнесом предложил обменяться мнениями в свободном режиме

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме.
«
"Как обычно, у нас предновогодние встречи происходили, мы в свободном режиме можем обменяться мнениями и постараемся это учесть", - сказал Путин во время встречи в понедельник.
Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
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