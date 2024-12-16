https://ria.ru/20241216/putin-1989528972.html

Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме

Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме - РИА Новости, 16.12.2024

Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:45

2024-12-16T18:45

2024-12-16T18:54

политика

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. "Как обычно, у нас предновогодние встречи происходили, мы в свободном режиме можем обменяться мнениями и постараемся это учесть", - сказал Путин во время встречи в понедельник.Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.

https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, экономика