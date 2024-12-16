https://ria.ru/20241216/putin-1989528972.html
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:45
2024-12-16T18:45
2024-12-16T18:54
политика
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Кремле предложил участникам обменяться мнениями в свободном режиме. "Как обычно, у нас предновогодние встречи происходили, мы в свободном режиме можем обменяться мнениями и постараемся это учесть", - сказал Путин во время встречи в понедельник.Путин предложил представителям бизнеса сформулировать идеи и предложения, а также отметил, что правительство РФ и администрация президента будут их иметь ввиду и постараются учесть в практической работе.
https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, экономика
Политика, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями в свободном режиме
Путин на встрече с бизнесом предложил обменяться мнениями в свободном режиме