https://ria.ru/20241216/putin-1989526847.html
Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе
Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе
Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:30
2024-12-16T18:30
2024-12-16T18:41
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге за этим успехом – успех всей экономики страны", - сказал Путин в ходе встречи с представителями российских деловых структур.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528693.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе
Путин: Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим достижения всей страны