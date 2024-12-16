https://ria.ru/20241216/putin-1989526847.html

Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе

Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о заинтересованности России в успешном бизнесе

Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:30

2024-12-16T18:30

2024-12-16T18:41

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в успешном бизнесе, за этим стоят успехи всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге за этим успехом – успех всей экономики страны", - сказал Путин в ходе встречи с представителями российских деловых структур.

https://ria.ru/20241216/putin-1989528693.html

россия

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россия, экономика, владимир путин