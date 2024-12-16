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Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах - РИА Новости, 16.12.2024
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16:33 16.12.2024 (обновлено: 17:36 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989497001.html
Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах
Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах - РИА Новости, 16.12.2024
Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах
Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:33
2024-12-16T17:36
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки, пообещал президент РФ Владимир Путин."Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами", - сказал Путин в ходе церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.
https://rsport.ria.ru/20241216/putin-1989499506.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах

Путин пообещал, что власти будут создавать спортивную инфраструктуру в регионах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами", - сказал Путин в ходе церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин восхитился российскими паралимпийцами
Вчера, 16:44
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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