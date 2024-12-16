Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах
Путин пообещал, что власти будут создавать спортивную инфраструктуру в регионах
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами", - сказал Путин в ходе церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.
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