https://ria.ru/20241216/putin-1989497001.html

Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах

Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах - РИА Новости, 16.12.2024

Путин пообещал создавать спортивную инфраструктуру в регионах

Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:33

2024-12-16T16:33

2024-12-16T17:36

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти России продолжат создавать спортивную инфраструктуру в регионах, которая будет доступна для людей разных возрастов и уровней физической подготовки, пообещал президент РФ Владимир Путин."Продолжим формировать в регионах и по всей стране спортивную инфраструктуру, доступную для людей разных возрастов и уровней физической подготовки. Обеспечивать насыщенный календарь соревнований, начиная от любительских, массовых и региональных, заканчивая крупными открытыми международными турнирами", - сказал Путин в ходе церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.

https://rsport.ria.ru/20241216/putin-1989499506.html

россия

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владимир путин, россия