https://ria.ru/20241216/putin-1989457242.html

Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием

Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием - РИА Новости, 16.12.2024

Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием

"Орешник", при групповом применении нескольких комплексов одновременно, сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:44

2024-12-16T14:44

2024-12-16T15:19

специальная военная операция на украине

ракета "орешник"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Орешник", при групповом применении нескольких комплексов одновременно, сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ракета "орешник", владимир путин, россия