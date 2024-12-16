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Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 16.12.2024 (обновлено: 15:19 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989457242.html
Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием
Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием - РИА Новости, 16.12.2024
Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием
"Орешник", при групповом применении нескольких комплексов одновременно, сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:44
2024-12-16T15:19
специальная военная операция на украине
ракета "орешник"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Орешник", при групповом применении нескольких комплексов одновременно, сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html
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ракета "орешник", владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Ракета "Орешник", Владимир Путин, Россия
Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием

Путин: "Орешник" при групповом применении сопоставим с ядерным оружием

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Орешник", при групповом применении нескольких комплексов одновременно, сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"Владимир ПутинРоссия
 
 
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