https://ria.ru/20241216/putin-1989454123.html

Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин

Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин

Киевский режим не защищает интересы собственного народа, в конечном итоге они снизят возраст мобилизации до 18 лет и погонят пацанов на убой, убежден президент... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:40

2024-12-16T14:40

2024-12-16T15:02

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киевский режим не защищает интересы собственного народа, в конечном итоге они снизят возраст мобилизации до 18 лет и погонят пацанов на убой, убежден президент РФ Владимир Путин."По указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим - он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно - пойдут на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой - так, как сегодня вылавливают людей на улице как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации и гонят их сегодня под пули. Также и пацанов погонят, мне кажется", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.

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в мире, россия, владимир путин, украина, киев