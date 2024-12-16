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Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 16.12.2024 (обновлено: 15:02 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989454123.html
Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин
Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин
Киевский режим не защищает интересы собственного народа, в конечном итоге они снизят возраст мобилизации до 18 лет и погонят пацанов на убой, убежден президент... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:40
2024-12-16T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
киев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киевский режим не защищает интересы собственного народа, в конечном итоге они снизят возраст мобилизации до 18 лет и погонят пацанов на убой, убежден президент РФ Владимир Путин."По указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим - он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно - пойдут на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой - так, как сегодня вылавливают людей на улице как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации и гонят их сегодня под пули. Также и пацанов погонят, мне кажется", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Киев
Киевский режим не защищает интересы своего народа, заявил Путин

Путин: Киев снизит возраст мобилизации до 18 лет и погонит пацанов на убой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Киевский режим не защищает интересы собственного народа, в конечном итоге они снизят возраст мобилизации до 18 лет и погонят пацанов на убой, убежден президент РФ Владимир Путин.
"По указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим - он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно - пойдут на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой - так, как сегодня вылавливают людей на улице как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации и гонят их сегодня под пули. Также и пацанов погонят, мне кажется", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаКиев
 
 
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