https://ria.ru/20241216/putin-1989452990.html
Путин заявил об утрате государственности на Украине
Путин заявил об утрате государственности на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил об утрате государственности на Украине
Президент РФ Владимир Путин высказался о действиях киевской власти в отношении глав Верховного и Конституционного судов, назвав это признаками утраты... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:38
2024-12-16T14:38
2024-12-16T15:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о действиях киевской власти в отношении глав Верховного и Конституционного судов, назвав это признаками утраты государственности."Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности. Когда мы говорим о нелегитимности, что имею в виду: на выборы не пошли, конституция не дает продлить полномочия… А где же Верховный и Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом никто не говорит, но его засадили за решетку", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Путин отметил, что главу Конституционного суда Украины "охрана перестала пускать на работу". "В конце концов Конституционный суд в целом оказался парализованным, а председатель выехал за границу, где ему предоставляется охрана, поскольку есть угроза его жизни", - подчеркнул российский лидер.
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украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об утрате государственности на Украине
Путин заявил, что Украина потеряла государственность
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о действиях киевской власти в отношении глав Верховного и Конституционного судов, назвав это признаками утраты государственности.
"Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности. Когда мы говорим о нелегитимности, что имею в виду: на выборы не пошли, конституция не дает продлить полномочия… А где же Верховный и Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом никто не говорит, но его засадили за решетку", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Путин отметил, что главу Конституционного суда Украины "охрана перестала пускать на работу". "В конце концов Конституционный суд в целом оказался парализованным, а председатель выехал за границу, где ему предоставляется охрана, поскольку есть угроза его жизни", - подчеркнул российский лидер.