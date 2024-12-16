https://ria.ru/20241216/putin-1989444380.html

Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений

Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений

Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:13

2024-12-16T14:13

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. "По ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 дней", - сказал Путин, говоря о налаженном прямом обмене информацией между военными подразделениями и предприятиями ОПК.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989433418.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин