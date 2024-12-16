https://ria.ru/20241216/putin-1989444380.html
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений
Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:13
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. "По ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 дней", - сказал Путин, говоря о налаженном прямом обмене информацией между военными подразделениями и предприятиями ОПК.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433418.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений
Путин: время устранения недостатков вооружений составляет до семи суток