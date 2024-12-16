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Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
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14:13 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989444380.html
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений
Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:13
2024-12-16T14:13
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. "По ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 дней", - сказал Путин, говоря о налаженном прямом обмене информацией между военными подразделениями и предприятиями ОПК.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, насколько быстро устраняют недостатки вооружений

Путин: время устранения недостатков вооружений составляет до семи суток

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений сегодня составляет 5-7 суток благодаря взаимодействию военных и ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.
"По ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 дней", - сказал Путин, говоря о налаженном прямом обмене информацией между военными подразделениями и предприятиями ОПК.
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БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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