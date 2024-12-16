https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html

Путин: более тысячи человек ежедневно заключают контракт с Минобороны

Путин: более тысячи человек ежедневно заключают контракт с Минобороны - РИА Новости, 16.12.2024

Путин: более тысячи человек ежедневно заключают контракт с Минобороны

Более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту в РФ в этом году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:49

2024-12-16T13:49

2024-12-16T14:40

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту в РФ в этом году, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."В этом году ежедневно в среднем более тысячи человек, ежедневно поступают на военную службу по контракту, люди добровольно идут на фронт", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html

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россия, безопасность, владимир путин