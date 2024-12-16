https://ria.ru/20241216/putin-1989429319.html

Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин

Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин

Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности для страны и союзников, но делает это аккуратно и взвешенно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:41

2024-12-16T13:41

2024-12-16T13:57

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности для страны и союзников, но делает это аккуратно и взвешенно, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников, делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430213.html

россия

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россия, владимир путин