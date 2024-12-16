https://ria.ru/20241216/putin-1989429319.html
Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин
Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин
Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности для страны и союзников, но делает это аккуратно и взвешенно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:41
2024-12-16T13:41
2024-12-16T13:57
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности для страны и союзников, но делает это аккуратно и взвешенно, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников, делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989430213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия вынуждена принимать меры безопасности, заявил Путин
Путин заявил, что Россия принимает меры безопасности взвешенно и аккуратно