https://ria.ru/20241216/putin-1989428981.html

Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений

Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений

Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:41

2024-12-16T13:41

2024-12-16T14:04

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин."Надо активнее внедрять опыт, полученный в рамках специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных учреждений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий... повысить уровень владения оружием и техникой... Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться при определении приоритетных направления развития отечественного оружия и техники, тактики их использования", - сказал глава государства на коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html

россия

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владимир путин, россия, безопасность