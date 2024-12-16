https://ria.ru/20241216/putin-1989428981.html
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений
Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:41
2024-12-16T13:41
2024-12-16T14:04
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин."Надо активнее внедрять опыт, полученный в рамках специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных учреждений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий... повысить уровень владения оружием и техникой... Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться при определении приоритетных направления развития отечественного оружия и техники, тактики их использования", - сказал глава государства на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность