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Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 16.12.2024 (обновлено: 14:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989428981.html
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений
Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:41
2024-12-16T14:04
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин."Надо активнее внедрять опыт, полученный в рамках специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных учреждений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий... повысить уровень владения оружием и техникой... Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться при определении приоритетных направления развития отечественного оружия и техники, тактики их использования", - сказал глава государства на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность

Путин призвал учитывать опыт СВО при развитии вооружений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Опыт спецоперации должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо активнее внедрять опыт, полученный в рамках специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных учреждений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий... повысить уровень владения оружием и техникой... Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться при определении приоритетных направления развития отечественного оружия и техники, тактики их использования", - сказал глава государства на коллегии Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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