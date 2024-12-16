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Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД - РИА Новости, 16.12.2024
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13:38 16.12.2024 (обновлено: 13:59 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989427813.html
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:59
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Путин: Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем, заявил Путин
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сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД

Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РМСД, если США развернут системы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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