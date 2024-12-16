https://ria.ru/20241216/putin-1989427813.html

Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД

Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД

Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:59

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html

сша

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Путин: Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем, заявил Путин 2024-12-16T13:38 true PT1M44S

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сша, россия, владимир путин