https://ria.ru/20241216/putin-1989427813.html
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:59
сша
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989431595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b372e49af1f98c421939a2f26e52e0ac.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США приступят к развертыванию таких систем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке, но как я уже говорил, если США приступит к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989431595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fba25093463e8b01bf7168a6c8f28aba.jpg
Путин: Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем, заявил Путин
2024-12-16T13:38
true
PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
Путин назвал условие для снятия ограничений по размещению РСМД
Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РМСД, если США развернут системы