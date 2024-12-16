https://ria.ru/20241216/putin-1989427503.html

Путин заявил о важности развития армии и флота

Путин заявил о важности развития армии и флота - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о важности развития армии и флота

России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:37

2024-12-16T13:37

2024-12-16T14:02

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Сегодня важно продолжить поступательное системное развитие армии и флота", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989438062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность