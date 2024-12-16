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Путин заявил о важности развития армии и флота - РИА Новости, 16.12.2024
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13:37 16.12.2024 (обновлено: 14:02 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989427503.html
Путин заявил о важности развития армии и флота
Путин заявил о важности развития армии и флота - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о важности развития армии и флота
России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:37
2024-12-16T14:02
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Сегодня важно продолжить поступательное системное развитие армии и флота", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о важности развития армии и флота

Путин заявил о важности поступательного и системного развития армии и флота

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"Сегодня важно продолжить поступательное системное развитие армии и флота", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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