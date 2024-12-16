https://ria.ru/20241216/putin-1989427503.html
Путин заявил о важности развития армии и флота
Путин заявил о важности развития армии и флота - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о важности развития армии и флота
России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:37
2024-12-16T13:37
2024-12-16T14:02
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. России важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Сегодня важно продолжить поступательное системное развитие армии и флота", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989438062.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о важности развития армии и флота
Путин заявил о важности поступательного и системного развития армии и флота