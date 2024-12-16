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США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 16.12.2024 (обновлено: 13:50 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989427196.html
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:36
2024-12-16T13:50
в мире
специальная военная операция на украине
сша
украина
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин."В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html
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в мире, сша, украина, владимир путин, россия, безопасность
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Владимир Путин, Россия, Безопасность
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин

Путин: США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин.
"В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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