https://ria.ru/20241216/putin-1989427196.html

США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин

США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин

США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:36

2024-12-16T13:36

2024-12-16T13:50

в мире

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин."В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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в мире, сша, украина, владимир путин, россия, безопасность