https://ria.ru/20241216/putin-1989427196.html
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин
США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:36
2024-12-16T13:36
2024-12-16T13:50
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников, заявил президент России Владимир Путин."В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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США поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил Путин
Путин: США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников